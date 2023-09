Barcellona, Lewandowski segna e fa quota 100 in Champions League

Robert Lewandowski è ufficialmente entrato nella storia della Uefa Champions League. O, meglio, nell'olimpo. Con la rete segnata martedì contro il Royal Antwerp - match finito per 5-0 - l'attaccante del Barcellona ha ora raggiunto quota 100 gol segnati in UCL. È il terzo calciatore a riuscirci, dietro solo a "mostri sacri" del calibro di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo rispettivamente a 132 e 145. Dietro di lui, invece, Karim Benzema (92), Raul (77), Inzaghi (70), Shevchenko (67). Insomma, tutti calciatori che ormai hanno dato tutto alla competizione o che si sono ritirati. Chi è in Arabia chi in America, mentre Lewandowski è ancora qui, in Europa, e può puntare a scalare gli ultimi due gradini del podio che gli mancano. Certo, la distanza c'è ed è considerevole ma vista la sua intenzione di rimanere a Barcellona per altri tre anni, beh, il tempo non manca.