Bayern Monaco, Tuchel: “Contro il Manchester United sarà una gara speciale”

Alla vigilia della sfida d'esordio in Champions League, Thomas Tuchel ha parlato della gara Bayern Monaco - Manchester United . Gli inglesi faranno visita a Monaco di Baviera questo mercoledì e l'allenatore avverte: "Non bisogna sottovalutarli. Anche se hanno avuto un avvio difficile sono una grande squadra con un bel gioco. Sarà una partita speciale, sia per noi che per i tifosi".

HARRY KANE: L'allenatore ha poi parlato dell'ultimo arrivato in casa BayernMonaco, Harry Kane. L'attaccante inglese è il grande volto della sfida, con i suoi quattro gol in sole cinque presenze fin qui collezionate da inizio stagione. "Ingaggiarlo è stato un affare molto importante per noi - ha esordito Thomas Tuchel -. È sempre il capitano dell'Inghilterra, credo qualsiasi altro club sarebbe stato felice di accoglierlo. Poi ha tante qualità e siamo felici che abbia scelto di venire da noi. É uno di quelli che sa fare sempre la differenza, non solo come gol ma anche come personalità in campo. Siamo felici di averlo acquistato e che sia con noi".