Benfica: “Inter, chiediamo scusa per il comportamento dei nostri tifosi”

Tramite comunicato ufficiale, il Benfica si è scusato nei confronti dell' Inter per gli eventi accaduti in occasione del ritorno dei quarti di finale. Lo scorso mercoledì 19 aprile, infatti, le due formazioni si sono affrontate a San Siro con in palio un pass per le semifinali. Biglietto strappato dai padroni di casa, che però hanno visto i tifosi lusitani rispondere con un lancio continuo di fumogeni verso il settore occupato dai supporter nerazzurri.

IL COMUNICATO -"Il club Benfica informa di aver inviato una lettera all’Inter esprimendo il proprio rammarico e scusandosi per gli incidenti accaduti durante la partita. Questo non è il calcio che vogliamo, ma quello che ripudiamo. Non condividiamo tali comportamenti, non sono proprio in linea con i valori e i principi del club".