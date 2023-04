Benitez e il derby di Champions: “Nessuna favorità e vi spiego perché…”

Il mister spagnolo ha commentato quello che sarà il derby di Coppa tra Inter e Milan spiegando come per lui non ci sia una favorita assoluta.

Rafa Benitez sa il fatto suo quando si parlare di calcio, specialemente di Champions League. Ed è per questo che l'allenatore spagnolo, ospite di DAZN, ha commentato quelle che saranno le sfide europee in semifinale. Particolare focus, ovviamente, per il derby tra le due milanesi, Inter e Milan, e si potrebbe essere maggiormente favorita.

COMMENTO - Per il mister, con un passato anche in nerazzurro, non ci sarà una squadra favorita. Il pensiero di Benitez è chiaro: "Chi è favorita per la finale nell’Euroderby? Credo sia una partita da cinquanta e cinquanta. Ci sono dei fattori che ci dicono che non c’è una favorita: la mentalità e la carica, la rivalità. È difficile dire quale delle due potrebbe passare la semifinale perché in questo torneo entrambi hanno fatto benissimo".

Insomma, una gara, doppia, tutta da giocare e con in palio la finale di Istanbul che renderà il match ancora più avvincente e teso.