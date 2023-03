Borussia Dortmund, Emre Can: “Arbitro colpevole della nostra eliminazione dalla Champions”

Emre Can, centrocampista del Borussia Dortmund, ha parlato ad Amazon Prime dopo la sconfitta per 2-0 contro il Chelsea che ha eliminato la formazione tedesca dal torneo. L'ex giocatore anche della Juventus è parso visibilmente arrabbiato col direttore di gara. In modo particolare per l'atteggiamento e per la ripetizione del calcio di rigore che, di fatto, ha portato il punteggio 2-0. determinante per "far fuori" i gialloneri.