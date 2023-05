Braida: “Inter-Milan? Con Leao in campo tutto può succedere. In finale…”

Il noto dirigente ha parlato in vista della semifinale di ritorno di Champions League tra le due milanesi.

Tempo di ritorno della semifinale di Champions League con Inter e Milan che si sfideranno questa sesta sera alle 21. A Libero, Ariedo Braida ha commentato cosa si aspetta dalla gara e come potrebbe essere ribaltato il risultato nel caso in cui nella formazione rossonera ci fosse Leao, cosa non avvenuta all'andata causa infortunio.