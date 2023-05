Inter-Milan, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 21 per la semifinale di ritorno di Champions League. Inter e Milan pronte a darsi battaglia per accedere alla finale.

Redazione ITASportPress

Inter-Milan scenderanno in campo oggi, martedì 16 maggio 2023 alle ore 21 per la semifinale di ritorno di Champions League. All'andata i nerazzurri si erano imposti per 2-0 grazie alle reti di Dzeko e Mkhitaryan.

Inter-Milan, le ultime Testa fredda e cuore caldo: questa la ricetta di mister Inzaghi per la sua Inter. Il club nerazzurro parte con il vantaggio dell'andata ma non dovrà assolutamente abbassare la guardia con i cugini rossoneri. In campo l'undici migliore con Lautaro Martinez e Dzeko che sembrano i favoriti per partire titolari. Scalpita anche Lukaku tornato decisivo a suon di gol ma che dovrà guardare, almeno dall'inizio, la sfida dalla panchina. In mezzo da destra a sinistra ci saranno Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. In difesa davanti a Onana, spazio a Darmia, Acerbi e Bastoni.

Nel Milan, Pioli recupera Leao che dovrebbe giocare da titolare. Con lui in attacco Saelemaekers e Brahim Diaz alle spalle di Giroud. Krunic e Tonali in mediana. In difesa, invece, toccherà al solito Maignan tra i pali con Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez davanti.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Inter e Milan valida per la semifinale di ritorno di Champions League si disputerà oggi, martedì 16 maggio 2023 alle ore 21. Gli appassionati e tifosi potranno vedere la gara in diretta tv e streaming.

Sarà, infatti, possibile seguire live l'Euroderby in diretta in tv su Mediaset e su Sky. Nel primo caso su Canale 5 con la telecronaca affidata a Riccardo Trevisani con commento tecnico di Massimo Paganin, mentre la partita sarà commentata su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 4K da Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani. In streaming la partita sarà visibile anche su Mediaset Infinity, SkyGo e Now Tv.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.