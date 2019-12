Buffon: “Critiche? Devo accettarle. Posso dare fastidio. E quel messaggio a Gasperini…”

La Juventus vince anche l’ultima sfida di Champions League e conferma il primato nel girone. Passaggio agli ottavi già ottenuto ma tre punti, contro il Bayer Leverkusen, che danno fiducia.

A commentare la gara e non solo, ci ha pensato Gianluigi Buffon, portiere bianconero, ai microfoni di Sky Sport. 20 mesi dopo l’ultima apparizione con la Juventus in Champions, l’estremo difensore è tornato a difendere i pali della sua squadra del cuore.

PERSONALE – “Sono abituato alla critiche, è normale. Se voglio continuare a giocare devo accettarle, nessuno è stato mai carino con me e devo accettarle, più avanti vado più rischi ci sono. Se a 41 anni giochi nella Juventus è normale e puoi dare fastidio, devo prepararmi bene, me lo devo imporre se voglio bene a me stesso”, ha detto Buffon.

ITALIANE – E sul percorso delle italiane in coppa: “Inter in Europa League? Non credo cambi gli equilibri del campionato. Napoli e Atalanta? Colgo l’occasione per fare i complimenti alle due squadre, soprattutto all’Atalanta. Sono emozionanti, ho mandato alcuni messaggi a Gasperini dopo le prime tre sconfitte dicendogli che poteva vincerle tutte e qualificarsi”.

