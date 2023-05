Capello: “Inter, ecco chi sono i tre uomini copertina dei derby vinti in Champions”

L'Inter vince ancora contro il Milan nell'Euroderby di ritorno delle semifinali di Champions League. Dopo il 2-0 dell'andata arriva anche l'1-0 al ritorno che vale il sogno finale di Istanbul. Non solo Lautaro Martinez in copertina per i nerazzurri. Infatti, secondo Fabio Capello, a meritare un elogio in più sono altri tre calciatori. Tutti del pacchetto difensivo.