Cassano: “Euroderby? L’Inter non perde neppure se gioca in 7”

FantAntonio non ha dubbi sulla forza delle due squadre milanesi e su chi sia la favorita per accedere alla finale di Champions League.

Redazione ITASportPress

Sale l'adrenalina per l'Euroderby di Champions tra Inter e Milan di questa sera. I nerazzurri hanno il vantaggio dell'andata dove si erano imposti per 2-0 e anche per questo Antonio Cassano si è detto piuttosto sicuro di come andrà a finire la gara e chi accederà alla finale. Parlando alla Bobo TV, FantAntonio ha commentato: "Il Milan per farcela ha bisogno che l'Inter giochi in 7, ma in 7 della Primavera, e si rischia anche che non ce la faccia".

E ancora: "Il Milan è molto ma molto inferiore all'Inter, con Leao o senza. L'Inter, per non passare il turno, deve fare una catastrofe, e secondo me deve giocare in 7. Dopo quello che ho visto all'andata, dopo l'andamento dell'ultimo mese, e i 2 gol di differenza, con un Milan in condizioni veramente male, secondo me non ci sono possibilità. L'Inter è molto più forte, non c'è possibilità.

Sulle differenze tra le due rose: "Io dico che c'è una differenza abissale sotto tutti i punti di vista: come idea di gioco, come stato di forma, l'Inter ha recuperato tutti, pure Lukaku, ha 2 gol di vantaggio, il Milan ha sofferto tutte le partite contro l'Inter. Ci sono tutte le condizioni che rendono questa partita per il Milan impossibile. Al Milan do un 1% di possibilità di ribaltarla. Pronostico? 2-0".