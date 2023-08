Champions League, l’Arabia Saudita ci prova: wild card per una squadra

L'idea per il futuro: una squadra della Saudi Pro League in Champions League come wild card.

La Saudi Pro League e il mondo arabo ci provano. L'idea è quella di chiedere alla Uefa la partecipazione alla Champions League da parte di un loro club. Si tratterebbe, come spiegato dal Corriere dello Sport, di una wildcard per partecipare alla competizione più importante per le società di calcio in Europa.