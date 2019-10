Champions League, i risultati: il Bayern ne fa 7 al Tottenahm! Psg, Icardi-gol e 3 punti

È tornata la Champions League, sono tornate le emozioni forti. Dopo le gare delle 18.55, che hanno visto gol decisivi nei minuti finali, sia a Madrid che a San Siro, tantissime reti anche nelle partite delle 21, soprattutto in Tottenham-Bayern, terminata addirittura 7-2 per il club bavarese: una partita del tutto sui generis, tracollo clamoroso da parte dei vice-campioni d’Europa. Di Son il gol iniziale, rimonta nel primo tempo della squadra di Kovac firmata Lewandowski e Kimmich; nella ripresa nel giro di due minuti Gnabry sigla una doppietta, gli Spurs accorciano con un rigore di Kane e crollano letteralmente nel finale, quando subiscono altri due gol di Gnabry (strepitoso poker personale) e uno del capitano Lewandowski.

Da segnalare anche il primo gol di Mauro Icardi con il Paris Saint-Germain. Partito titolare sul campo del Galatasaray, al 52′ riceve da Sarabia e da pochi centimetri sigilla il gol vittoria: 3 punti che lanciano i parigini a punteggio pieno in classifica, a +5 sul Real Madrid! Nel girone dell’Atalanta il Manchester City non sbaglia e liquida 2-0 la Dinamo Zagabria, in quello della Juventus stesso risultato per l’Atletico Madrid a Mosca contro la Lokomotiv (primo posto nel girone a 4 punti, alla pari dei bianconeri). Successo per la Stella Rossa sull’Olympiacos per 3-1 nel gruppo con Bayern e Tottenham.

Atalanta-Shakhtar Donetsk 1-2

Real Madrid-Bruges 2-2

Galatasaray-Paris Saint-Germain 0-1

Tottenham-Bayern Monaco 2-7

Juventus-Bayer Leverkusen 3-0

Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid 0-2

Manchester City-Dinamo Zagabria 2-0

Stella Rossa-Olympiacos 3-1