Champions League, il Bayern Monaco è la squadra da battere

E' ripartita con una vittoria la competizione più entusiasmante e competitiva d'Europa per il BayernMonaco che ha battuto 4-3 il Manchester United. Ma chi sono i favoriti? Qual è la squadra più forte e quella da battere? Tutti gli indizi conducono proprio a Monaco di Baviera, con il club tedesco che detiene un record clamoroso nella fase ai gironi. Si tratta di un primato ancora in corso che riguarda la serie di vittorie collezionata dai bavaresi nella fase a gruppi: da cinque anni a questa parte, il Bayern ha sempre chiuso a punteggio pieno il girone, figurando da imbattuti per ben 35 partite. Vuol dire che il club tedesco è il grande avversario del Manchester City, campione in carica di Champions League, e che sono proprio queste due le squadre da battere per ambire ad alzare la coppa dalle grandi orecchie.