City, De Bruyne urla “Stai zitto” a Guardiola

La sfida traManchesterCity e Real Madrid è stato un fiume in piena di emozioni. In 90' la tensione del match, l'entusiasmo del City e la delusione del Real. Tensione che non ha colpito solo i blancos - battuti per 4 a 0 - ma anche qualcuno della squadra di casa, come Kevin De Bruyne. Nonostante la grande prestazione collettiva, il centrocampista non si è dimostrato infallibile come al solito, sbagliando spesso qualche filtrante e qualche facile giocata. Così sarebbe più volte intervenuto Pep Guardiola, riprendendo e rimproverando il belga. Lo stesso calciatore, però, non ha fatto mancare la propria risposta.