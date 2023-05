Courtois, il retroscena in Manchester City-Real Madrid: ha giocato da infortunato

Il portiere belga dei Blancos non era al meglio ma è stato comunque autore di una prova autorevole nonostante il poker subito.

Dopo aver preso 4 reti è difficile fare i complimenti ad un portiere . Eppure questo non è il caso di Thibaut Courtois , estremo difensore del Real Madrid , che ha provato in ogni modo ad impedire il tracollo dei suoi nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Manchester City . Il belga è stato autore di tre parate importanti e bellissime che assumono ulteriore peso dopo che Marca ha svelato un retroscena importante: il portiere avrebbe giocato, e bene, nonostante fosse infortunato .

Nello specifico pare proprio che a seguito della gara giocata in Liga contro il Getafe, l'estremo difensore del Real sia stato vittima di un problema muscolare al tricipite che poteva seriamente impedirgli di scendere in campo contro il City. Courtois ha stretto i denti e nessuno si è accorto di nulla nonostante, ad un certo punto, della preoccupazione ci sia stata.

Alcuni hanno infatti notato come Luis Llopis, preparatore dei portieri del club madrileno, si sia avvicinato al belga per accertarsi delle sue condizioni. Il giocatore ha dato l'ok a proseguire la partita portata poi a termine anche se con risultato negativo per la squadra.