Haaland, gli chiedono la maglia a fine primo tempo e lui… si indispettisce

Una scena curiosa è stata catturata questo martedì al termine del primo tempo di Manchester City-Young Boys. Mentre le due squadre si dirigevano verso gli spogliatoi, con i padroni di casa avanti già per 2-0, Mohamed Ali Camara ha avvicinato Erling Haaland e chiesto la maglia in anticipo. In un primo momento l'attaccante norvegese non l'ha presa molto bene, si è indispettito e ha guardato l'avversario con uno strano sguardo. In questo frangente ha pronunciato: "Non puoi farlo". Poi, ha deciso di consegnare il cimelio in anticipo. Ricordiamo che solitamente chiedere la maglia di un rivale a fine primo tempo, soprattutto quando si sta perdendo, è visto come una mancanza di rispetto. I due sono comunque entrati nel tunnel senza rivolgersi parole o sguardi, del tipo: "La partita non è ancora finita, sei sempre il mio avversario". Di seguito il video dell'intera scena.