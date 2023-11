Il City batte un altro record: 18 partite consecutive senza sconfitte in Europa

La vittoria per 3-0 sullo Young Boys consente ai campioni in carica di stabilire la striscia di imbattibilità europea più lunga per un club inglese

Il Manchester City di Guardiola è una. macchina da record. I Citizens dominano lo Young Boys all'Etihad con un netto 3-0 ed ipotecano la qualificazione agli ottavi di finale con due turni di anticipo. La partita. decisa dalla doppietta di Haaland e dal gol di Foden, vale al club un nuovo record. I campioni d'Europa in carica sono imbattuti in Champions League da ben 18 gare consecutive: nessun club inglese è mai riuscito in tale impresa nella massima competizione europea. Anche per Guardiola si tratta della striscia di imbattibilità europea più lunga ottenuta nella sua carriera da allenatore. L'ultima sconfitta del City risale al 5 maggio 2022, quando il Real rimontò incredibilmente lo svantaggio grazie alla doppietta di Rodrygo nei minuti di recupero. Il rigore di Benzema nei supplementari decretò l'eliminazione in semifinale per gli uomini di Guardiola, che si sarebbero riscattati l'anno dopo conquistando il triplete.