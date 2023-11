Haaland mantiene la promessa fatta a Didier Drogba

Una promessa è una promessa per Erling Haaland. L'attaccante del ManchesterCity si è reso nuovamente protagonista in Champions League, segnando due gol nella sfida casalinga con lo Young Boys. Al primo di questi il norvegese ha esultato in un modo particolare, riaccendendo per un attimo i ricordi dei tifosi più esperti. Erling ha infatti reso omaggio a Didier Drogba con la tipica esultanza dell'ex attaccante del Chelsea. Una richiesta che gli era stata fatta dallo stesso ex calciatore ivoriano in occasione della cerimonia per il Pallone d'Oro e che Haaland non ha mancato di rispettare. "Un uomo di parola" ha scritto tramite social Didier Drogba riferendosi proprio al norvegese. In ogni caso, con il successo di martedì il Manchester City ha ufficialmente strappato il pass per gli ottavi di finale. Alla squadra di Pep Guardiola rimane solo il primo posto da guadagnare.