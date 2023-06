Hodgson e la finale di Champions: “Guardiola favorito ma i nerazzurri…”

Il conto alla rovescia per la finale di Champions League è scattato ormai da tempo. Sabato 10 giugno, Manchester City e Inter si sfideranno a Istanbul per provare a vincere l'ambito trofeo. A dare un parere sulla gara anche l'esperto Roy Hodgson che a La Repubblica ha commentato i temi della sfida.

"Sicuramente Guardiola parte favorito. Ma in una finale di Champions può succedere qualsiasi cosa", ha detto il mister. "La squadra di Inzaghi è molto ben organizzata ed estremamente pericolosa in contropiede, cosa che potrebbe dare fastidio a Guardiola. Se il primo rivoluzionario in Premier è stato Arsène Wenger per il suo gioco all'Arsenal, Guardiola ha portato invece tutto il calcio inglese al livello più alto raggiungibile".