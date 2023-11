Inter agli ottavi con due turni di anticipo: ecco quando l’ultima volta

Con la vittoria in casa del Salisburgo grazie al rigore di Lautaro, i nerazzurri staccano il pass per la fase a eliminazione diretta con due match ancora da disputare. L'ultima volta in panchina c'era Roberto Mancini

Redazione ITASportPress

Con la vittoria per 1-0 in casa del Salisburgo, l'Inter ha conquistato l'accesso agli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo. La squadra di Inzaghi, finalista nella scorsa edizione, ha ottenuto dieci punti in quattro partite e si giocherà il primo posto del gruppo D con la Real Sociedad.