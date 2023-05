Inter, Bastoni ammette: “Euroderby? Ci penso da prima della fine col Benfica”

Il centrale nerazzurro ha rivelato: "Ho pensato al Milan praticamente 10 minuti prima del fischio finale contro il Benfica, già dopo il gol del 3-1 c'era questo pensiero", le parole di Bastoni. E proprio la gara col Benfica rappresenta per il giocatore un momento speciale: "Cosa rappresentano per me i tifosi nerazzurri? Posso dire che quando hanno acceso le torce dopo il gol contro il Benfica è stato penso il momento più bello della mia vita calcistica. È stato qualcosa di magico che non dimenticherò mai".