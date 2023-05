Milan-Inter, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Il giorno dell' Euroderby d'andata delle semifinali di Champions è arrivato. Milan e Inter si daranno battaglia a San Siro. Rossoneri di Pioli con Giroud in attacco e col dubbio Leao, vittima di una elongazione nell'ultimo match di campionato disputato. Potrebbe toccare a Brahim Diaz, Bennacer e Saelemaekers agire alle spalle del centravanti francese. In mezzo certezze Krunic e Tonali. In difesa, davanti a Maignan, toccherà a Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez.

L' Inter di Inzaghi risponde con Lautaro Martinez e Dzeko, leggermente favorito su Lukaku. Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco saranno in mezzo al campo con Calhanoglu inizialmente in panchina. In difesa Onana tra i pali con Darmian, Acerbi e Bastoni davanti.

Tifosi e appassionati potranno vedere live in diretta tv e streaming la partita. L'Euroderby, infatti, sarà visibile in diretta tv non solo su Amazon Prime Video ma anche su TV8, in chiaro e gratis. Per seguire in streaming il match sempre su Amazon Prime Video, in questo caso o scaricando l'app sui propri dispositivi mobili o sul sito ufficiale dell'emittente TV8.