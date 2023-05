Inter, Bastoni: “Milan sarà agguerrito. Una cosa sarà importante…”

Tutto è pronto per l'Euroderby di questa sera valida per la semifinale di ritorno di Champions League. Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, a poche ore dal match, ha parlato al Matchday Programme nerazzurro: "Come sarà il viaggio da Appiano Gentile a San Siro? Come tutte le altre volte, perché ho già detto prima del Benfica, è una partita di calcio e come tale va vissuta, con tutta la gioia e l'amore che proviamo per questo sport".