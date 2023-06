Inter, Dumfries: “Grande orgoglio per questa squadra, per i colori e la città”

Perdere una finale di Champions League è la più grande delusione cui un calciatore possa andare incontro. Perderla in quel modo, giocando alla pari contro una se non la squadra più forte d'Europa (Manchester City), è ancora peggio. Lo confermano i giocatori dell'Inter ed in particolare Denzel Dumfries: "È complicato esprimere quali pensieri mi passano per la testa al momento - ha esordito il nerazzurro, che dopo tre giorni dalla sconfitta ha rotto il silenzio -. Ma la sensazione più grande che rimane è quella dell'orgoglio. In primis per la squadra, abbiamo lottato per il club. Ma anche per i colori e la stessa città".