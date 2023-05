Inter, Inzaghi: “Col Milan passo importante. Serve testa fredda”

Sul cammino fatto fin qui dall'Inter: "Ai sorteggi di agosto c'era un po' di delusione, non eravamo stati fortunatissimi, però allo stesso tempo quello che mi sono limitato a dire al mio staff e ai giocatori è che anche Barça e Bayern non erano contenti. Domani sarà un passo importante", ha esordito il mister.

"I tifosi? Ci sono sempre stati e non ho dubbi che ci daranno una mano e saranno con me. Per quanto ci riguarda servirà testa fredda e cuore caldo".

Ancora su come si vive la vigilia e su cosa si aspetta dalla gara, Inzaghi ha aggiunto: "È una vigilia importantissima, ma io da allenatore le vivo tutte allo stesso modo. Domani sappiamo che è una delle partite più importanti nella storia dell'Inter. Domani sappiamo di avere un vantaggio, meritato, ma non dovremo limitarci a gestirlo".

Sulla designazione di un arbitro francese per la gara: "Non è stato così e non c'è problema: ho tanti amici che quando hanno visto la designazione di un francese con tanti giocatori francesi del Milan in rosa mi hanno detto che non c'è problema, abbiamo fiducia".