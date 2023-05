Inter, novità per l’acquisto dei biglietti per l’Euroderby

I dettagli per la vendita dei biglietti, la quale si sbrigherà in più fasi per una maggiore organizzazione

Cambiano le modalità di acquisto per i biglietti dell'Euroderby. 18 anni dopo l'ultima volta, Inter e Milan si incontrano nella cornice di Champions League con il match di ritorno che sarà proprio in casa dei nerazzurri. La sfida andrà in scena martedì 16 maggio a San Siro e la prevendita dei tagliandi è già cominciata, con una prelazione riservata solo agli abbonati della stagione corrente. Di seguito i dettagli comunicati dal club nerazzurro, i quali saranno soggetti a variazioni causa eccessiva richiesta.

FASE 2- Abbonati Serie A 22-23 — Il tutto riguarderebbe uno slittamento delle giornate di vendita così da riuscire a gestir meglio la situazione. Come nel caso della seconda fase, che prevede la distribuzione anticipata riservata agli abbonati. Originariamente prevista per mercoledì 3 maggio, questa sarà spostata a qualche giorno più tardi, il 4 ed il 5 maggio, con possibilità di acquistare fino a due biglietti a testa. Per gli abbonati da quattro o più stagioni, inoltre, sarà possibile accedere alla vendita dalle 14:30 a mezzanotte di giovedì. Mentre per il resto degli abbonati rimane parte la finestra di venerdì, sempre dalle 14:30 a mezzanotte.

FASE 3- Soci Inter Club 22-23 — Successivamente alla vendita per abbonati, al medesimo orario di lunedì 8 maggio la distribuzione dei tagliandi sarà riservata per i Soci Inter Club. Sempre un massimo di due biglietti a testa e, ovviamente, sarà necessario anche esser soci attivi alla stagione 2022-23.

FASE 4- Titolari tessera SiamoNoi — In caso di residua disponibilità dalle tre fasi precedenti, la vendita sarà riservata ai titolari di tessera SiamoNoi i quali potranno recarsi nel sito per acquistare il proprio tagliando dalle dalle ore 14.30 di martedì 9 Maggio. La tessera deve esser stata sottoscritta entro il 18 aprile e tutti gli utilizzatori devono, necessariamente, essere titolari di una SiamoNoi.

FASE 5- Vendita libera — A causa dell'importante richiesta di biglietti, l'Inter non ha ancora predisposto alcuna vendita libera. Dunque, sarà necessario attendere il termine della fase 4 per capire se sarà valida o meno questa possibilità.

Settore ospiti Milan — Per quanto riguarda i tifosi ospiti, invece, il club nerazzurro è stato chiaro: a disposizione dei rossoneri è stato lasciato il secondo anello blu, con la vendita che sarà organizzata direttamente dal Milan tramite il proprio sito ufficiale. Il prezzo del biglietto è di 69€ in reciprocità con il match di andata.