Inter-Porto, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 21 per la gara d'andata degli ottavi di finale di Champions.

Redazione ITASportPress

Inter-Porto si gioca oggi, mercoledì 22 febbraio 2023 alle ore 21. La gara sarà valida per gli ottavi di finale di Champions League, match d'andata. Si scende in campo a San Siro.

Inter-Porto, le ultime Sfida molto importante per l'Inter di Simone Inzaghi chiamata a fare una bella prestazione in casa davanti al proprio pubblico per poter poi affrontare al meglio il ritorno. Qualche dubbio di formazione ed in particolare nel reparto avanzato dove accanto a Lautaro Martinez si giocano un posto Lukaku e Dzeko.

Per il resto dovrebbe essere confermata la linea a tre in difesa davanti a Onana con Skriniar, Acerbi e Bastoni. In mezzo al campo Darmian e Dimarco sugli esterni mentre Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo.

Nel Porto di Sergio Conceicao attenzione a bomber Taremi al cui fianco ci sarà Pepé. Difesa affidata a Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu

Probabili formazioni e dove vederla — Inter-Porto si giocherà, come detto, oggi mercoledì 22 febbraio 2023 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Calcio d'inizio alle ore 21.

La gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League sarà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video attraverso l'app scaricabile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Il match sarà visibile tramite l'app di Amazon Prime Video anche su device portatili come smartphone e tablet con sistemi operativi iOS e Android; da browser basterà accedere al sito ufficiale e selezionare l'evento desiderato dal catalogo a disposizione.

Di seguito le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Franco, Grujic, Eustaquio, Galeno; Pepê, Taremi.