Juventus-Porto diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Juventus-Porto si gioca questa sera martedì 9 marzo 2021 alle ore 21.00 per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Padroni di casa a caccia della rimonta dopo la sconfitta per 2-1 dell’andata. Servirà una prestazione importante da parte di Cristiano Ronaldo e compagni per abbattere i rivali portoghesi e andare avanti nel torneo.

Juventus-Porto, le probabili formazioni

Ancora qualche dubbio di formazione per entrambe le squadre. Andrea Pirlo dovrebbe mandare in campo la sua Juventus con Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. Diverse incognite anche per Sergio Conceicao che dovrebbe affidarsi a Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona, Otavio, Oliveira, Uribe, Diaz; Marega.

Queste le dettaglio le probabili formazioni di Juventus-Porto:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

PORTO (4-5-1): Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona, Otavio, Oliveira, Uribe, Diaz; Marega.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Juventus-Porto si giocherà come detto questa sera martedì 9 marzo 2021 all’Allianz Stadium di Torino. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21. Juventus-Porto sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League è prevista anche la trasmissione in chiaro della gara. Questa avveràà su Canale 5.

Per chi preferisse gustarsi lo spettacolo della Champions League non alla televisione ma su altri disposiviti in live streaming, questo potrà essere possibile. Infatti, la partita di Coppa della Juventus contro il Porto sarà disponibile anche in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet con la piattaforma Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky.

Esiste poi anche un’altra opzione è rappresentata da Now Tv che, previo abbonamento ad uno dei pacchetti acquistabili, permette di assistere a tutti i programmi della piattaforma satellitare. Streaming completamente gratuito, invece, su Mediaset Play.