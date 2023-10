Lazio, Sarri: “Spero che la vittoria ci permetta di uscire dal periodo negativo”

Vittoria allo scadere per i biancocelesti, che passano al Celtic Park e raggiungono l'Atletico Madrid in testa al girone. Il commento dell'allenatore toscano

Dopo Provedel allo scadere contro l'Atletico Madrid, anche contro il Celtic il recupero è stato decisivo per la Lazio di Maurizio Sarri: la rete di Pedro manda i biancocelesti in testa (a pari punti con i Colchoneros, ndr). Al termine della sfida del Celtic Park, il toscano ha parlato a Sky Sport: "La partita è andata come avevamo previsto, ad alta intensità. Abbiamo fatto un gran primo tempo e abbiamo avuto anche un periodo di sofferenza, ma siamo stati più caratteriali per rimanere dentro. Anche prima della partita ho detto ai ragazzi di non ascoltare nessuno perché ci manca poco per essere competitivi. Ma quel poco è quello che differenza tra vincere e perdere".