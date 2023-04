Manchester City, De Bruyne pronto al Real: “Meno errori. L’anno scorso…”

"L'anno scorso abbiamo giocato molto bene, ma gli ultimi cinque minuti della seconda partita hanno cambiato completamente il risultato", ha spiegato e ricordato il belga facendo riferimento al 4-3 della gara del ritorno della passata stagione dopo il 3-1 dei Blancos all'andata. "Quest'anno cercheremo di ridurre al minimo tutti gli errori con maggiore solidità in difesa. Credo nella nostra squadra, ma anche il Real Madrid gioca ai massimi livelli. Torneremo in campo e spero che questa volta la vittoria possa essere nostra. La nostra squadra è in buona forma, sono molto soddisfatto, dobbiamo continuare con lo stesso spirito".