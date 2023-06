Manchester City, Gundogan: “Avevo già perso due finali, ora sono felice. Mio futuro…”

SPORTIVITA' - "Avevo già perso due finali di Champions, so cosa significa perdere", ha detto il centrocampista spiegando come potrebbero sentirsi ora i giocatori dell'Inter. Sull'essersi congratulato con i calciatori nerazzurri: "In quel momento ho provato a congratularmi con loro per la loro incredibile stagione perchè non arrivi in finale per caso. Ci arrivi con qualità, determinazione e mentalità. Merito a loro che hanno giocato un ottimo calcio per tutta la stagione. Hanno vinto la Coppa Italia e hanno una squadra incredibile. E ho voluto mostrare loro il mio apprezzamento".