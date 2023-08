Messi, gioca in America e può vincere un premio Uefa

Clamoroso risvolto per Lionel Messi. L'attaccante si è trasferito in Mls lo scorso luglio, mettendosi alle spalle il calcio europeo e la prestigiosa competizione di Champions League. Ma anche se al momento si trova in America, dove frantuma record su record con la maglia dell'Inter Miami, l'argentino potrebbe presto aggiungere un nuovo riconoscimento individuale firmato Uefa. Si tratta del "Miglior giocatore dell'Anno" assegnato dal massimo organo calcistico europeo. I candidati sono tre, come annunciato tramite sito web ufficiale, e troviamo proprio Lionel Messi, Erling Haaland e Kevin De Bruyne. Il vincitore sarà annunciato il 31 agosto alla cerimonia del sorteggio della fase a gironi della nuova edizione di Champions League.