Milan, Calabria non si nasconde: “Champions? Da stupidi non sognare. E il derby…”

Il capitano dei rossoneri non nasconde le proprie emozioni e ambizioni in vista della sfida in Champions con la semifinale contro l'Inter e l'ipotesi vittoria finale...

DERBY - "Abbiamo voluto tanto questa partita, sarà una sfida affascinante e bellissima. Penso che ce la siamo meritata sul campo e non vedo l'ora di affrontare questa gara", il commento di Calabria al big match in semifinale contro i nerazzurri.

SOGNO - Sulla possibilità di trionfare: "Ho iniziato a giocare a calcio sognando di alzare la Champions League, adesso che mancano tre partite sarebbe da stupidi non sognare. Ma per il semplice fatto che nessun giocatore vuole perdere, no? Io son qua che mi alleno tutti i giorni, fatico tutti i giorni per riuscire a vincere questi trofei. Noi siamo il Milan, siamo abituati a vincere trofei. Ne stiamo già parlando? Ovvio che se ne parli, inizi già a girare per strada con parenti e amici che ti dicono cose. E' una sfida incredibile in un contesto, la semifinale di Champions, che è ancora più importante".