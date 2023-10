Milan, Furlani annuncia: “Nel 2028 giocheremo nel nuovo stadio”

Il Milan , impegnato nella gara dei gironi di UEFA Champions League contro il Borussia Dortmund , pensa al futuro. In cantiere, infatti, c'è la costruzione del nuovo stadio che ospiterà la squadra rossonera. Intervento ai microfoni di Amazon Prime, l'amministratore delegato Giorgio Furlani ha fatto il punto e ha fissato la data per giocare nel nuovo impianto.

"Il Milan ha bisogno di un nuovo stadio"

"Stiamo cercando di fare uno stadio nuovo, non possiamo come squadra di calcio essere competitivi a livello europeo senza una struttura attrezzata", ha esordito l'amministratore delegato rossonero. Giorgio Furlani ha anche fissato una data: "Parliamo da 5 anni da ora, 2028 sarà la prima data che giocheremo nel nuovo stadio. Il Milan ha bisogno di un posto nuovo, andiamo in giro per imparare dagli altri e implementare il nostro progetto".