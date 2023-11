Milan-PSG, accoglienza infernale per Donnarumma: l’iniziativa della Curva Sud

A pochi istanti dall'inizio della sfida valida per la fase a gironi di Champions League tra Milan e PSG , sui social spopola l'iniziativa della Curva Sud del club rossonero nei confronti di Gianluigi Donnarumma, pronto a rientrare a San Siro per la prima volta da avversario dopo l'addio di due stagioni fa a parametro zero. Una separazione mai del tutto digerita dalla tifoseria rossonera che, in occasione della gara di Champions League contro il Paris Saint-Germain, riserverà la più infernale delle accoglienze al suo ex portiere.

Come anticipato in precedenza, la Curva Sud del Milan ha preparato diverse mazzette. In stampa, si nota centralmente il volto di Gianluigi Donnarumma con scritte offensive e la parola "mercenario" in evidenza sulla banconota. Come comunicato dalla tifoseria organizzata della Curva Sud rossonera, ogni mazzetta avrà il costo di 1 euro e, la somma che verrà raccolta questa sera a San Siro, sarà "da destinare a una scuola calcio per non far crescere mai più gente senza valori come questo indegno" - spiega il comunicato della Curva Sud, pronta ad accogliere Donnarumma nel peggiore dei modi.