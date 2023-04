Napoli, i convocati per il Milan

Resi noti i convocati di Luciano Spalletti per la prossima sfida di Champions League, Milan-Napoli. Il match andrà in scena domani, mercoledì 12 aprile alle 21:00, e sarà valido per l'andata dei quarti di finale. Confermata l'ipotesi forfait di Victor Osimhen, così come non rientra tra i convocati Giovanni Simeone. L'attaccante si è fermato nella scorsa sfida di campionato contro il Lecce e non recupererà per il derby italiano per una distrazione al bicipite femorale. L'attacco degli azzurri dovrebbe quindi essere comandato da Giacomo Raspadori, con gli immancabili Kvaratskhelia e Politano a completare il tridente.