Napoli, Spalletti: “Abbiamo vinto anche senza Osimhen, servirà entusiasmo”

In conferenza stampa di viglia, Luciano Spalletti è intervenuto sulla sfida d'andata dei quarti di Champions League Milan-Napoli. Queste le parole del tecnico sull'assenza di Victor Osimhen: "La forza di una squadra non è mai un'addizione dei componenti, ma l'insieme della squadra. Il completarsi delle qualità dei giocatori e di come questi riescono a coesistere l'uno con l'altro. Abbiamo vinto delle partite importanti anche senza Victor (Osimhen, ndr). Mi aspetto che chi scenderà in campo avrà la fiducia dei compagni e propria".