Pioli avverte il Milan: “Il doppio confronto con il PSG sarà fondamentale”

Altro 0-0 per il Milan in UEFA Champions League. Dopo il pareggio nella prima giornata contro il Newcastle, i rossoneri di Stefano Pioli non riescono a espugnare il Signal Iduna Park e battere il BorussiaDortmund. Al termine della gara, l'allenatore rossonero ha così commentato:" Credo che nel primo tempo ci sia mancata un po' di pulizia tecnica per abbassare i ritmi della partita, mentre nel secondo abbiamo avuto occasioni importanti. È un peccato - ha dichiarato ad Amazon Prime Video - È stata la classica partita da Champions per intensità ma non siamo riusciti a portare la vittoria a casa e ci dispiace".