Psg, Kean messaggio a Mancini: “Spero il ct abbia visto la partita”. E sulla Juventus…

Grande prova del Paris Saint-Germain “all’italiana”. Florenzi, Verratti e Moise Kean hanno disputato una grande gara nella sfida di Champions League contro il Barcellona. In modo particolare l’attaccante ex Juventus ed Everton, autore di una rete nel 4-1 finale dei suoi. Al termine del match, intervenuto ai microfoni delle reti Mediaset, il centravanti ha avuto un pensiero per il ct della Nazionale italiana Mancini e per la sua ex squadra bianconera.

Kean: messaggio a Mancini e non solo…

“A Parigi sto facendo molto bene, siamo un gruppo magnifico, tutti mi hanno accolto bene, lo staff mi ha seguito tutti i giorni per migliorarmi al 100%”, ha esordito Kean. “Ma non ho dimenticato la Juventus, sarà sempre nel cuore. È la prima squadra che mi ha fatto esordire, non la dimenticherò mai. Guardo sempre le partite quando riesco”.

Infine, sulla prova dei calciatori italiani del Psg: “Noi italiani abbiamo fatto una grande gara? È un’ottima cosa, spero che il ct abbia visto la partita…”, ha concluso Kean.