Psg, le ‘lacrime’ di Neymar: “Salto il Barcellona, uno dei tre top match che avrei voluto giocare”

Momento triste per l’asso del Psg Neymar che voleva tornare al Camp Nou e lo ha dimostrato con il suo ultimo messaggio sul suo profilo Twitter ufficiale. L’attaccante del brasiliano, che sarà fuori per le prossime quattro settimane dopo essersi infortunato nell’ultima partita di Coppa di Francia, non potrà giocare l’andata degli ottavi di Champions League.

I TRE TOP MATCH

“I primi 3 match cui volevo giocare”, ha commentato desolato Neymar rammaricandosi per aver dovuto saltare la partita di questa sera in terra catalana. Il brasiliano non ha avuto fortuna di tornare nel suo ex stadio in Champions League da quando ha lasciato il Barça nell’estate del 2017. Delle 10 partite a eliminazione diretta che il PSG ha giocato dal suo arrivo, Neymar ne ha potuto giocarne solo 6, ovvero il 60% dei duelli più importanti della stagione europea per la squadra parigina.