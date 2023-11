Psg, Luis Enrique avverte: “Gruppo di Champions difficile, rischiamo tanto…”

Intervenuto in conferenza, Luis Enrique ha parlato del percorso travagliato in Champions del Psg che rischia di mancare la qualificazione

La sconfitta a San Siro con il Milan ha aperto gli occhi al Psg. La squadra di Luis Enrique, che in questa Champions League ha collezionato due vittorie, non si trova proprio in una posizione di confort: seconda a pochi punti di distanza dalle avversarie (uno dai rossoneri terzi e due dal Newcastle ultimo). Insomma, il minimo errore potrebbe rivelarsi fatale.