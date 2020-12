PSG, Marquinhos avverte il Barcellona: “Stavolta Neymar gioca con noi…”

In Catalogna è diventata la notte della Remuntada per eccellenza. Nessuna squadra era mai riuscita a qualificarsi dopo aver perso l’andata per 4-0. Almeno fino al ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2016/17. Il Paris Saint-Germain arrivava al Camp Nou con la sicurezza di chi ha praticamente un piede al turno successivo, mentre il Barcellona era chiamato alla più folle delle rimonte. Nello sport, però, non c’è nulla di davvero impossibile e quella serata dimostrò questa legge non scritta. Infatti i catalani, trascinati da un sontuoso Neymar, demolirono il PSG con un clamoroso 6-1 che li estromise dalla Champions.

RIVINCITA

Ora l’urna dei sorteggi ripropone lo stesso confronto a distanza di quattro stagioni. Una bella occasione per prendersi la rivincita in casa PSG. La pensa così Marquinhos. Il difensore brasiliano è uno dei reduci di quella clamorosa eliminazione e non sembra aver dimenticato il disastro totale del Camp Nou. Queste le sue parole riportate da TMW: “Ci aspettiamo una grande battaglia e dovremo essere pronti per questa sfida. C’è una bella storia tra i due club in Champions League, ricordi belli e brutti. La squadra è cambiata molto, abbiamo più maturità, il contesto sarà necessariamente molto diverso. Neymar ci fece male all’epoca ma ora è con noi, vuole giocare questo incontro e farci vincere”.