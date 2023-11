Psg, Skriniar ritrova il Milan: “Sarà una gara speciale, farò del mio meglio…”

Per diversi anni protagonista della sfida cittadina Inter-Milan, Skriniar ritrova i rossoneri da nuovo calciatore del Psg. Il difensore ha cambiato casacca la scorsa estate e non vede già l'ora di tornare a San Siro. La sfida di Champions League andrà in scena questo martedì alle ore 21:00 e lo sloveno e già pronto per il suo ritorno a Milano. "Senza dubbio sarà una partita speciale per me, come tutte le partite di Champions League d'altronde - ha detto l'ex nerazzurro in conferenza stampa -. Ho giocato qui e so che è difficile fare bene. In ogni caso è una grande emozione tornare in questo stadio. Qui ho vissuto anni meravigliosi, con i miei primi trofei vinti". Poi, inquadrando la gara contro il Milan: "È una sensazione speciale ma ripeto che sono qui come giocatore del PSG e farò del mio meglio. Abbiamo le qualità per imporci". Trionfando martedì a San Siro il Psg guadagnerebbe tre punti fondamentali in ottica qualificazione agli ottavi.