Real Madrid, Bellingham nella storia: eguagliato un record di Ronaldo

Luciano Spalletti , che lo affronterà con la sua Italia a Wembley il prossimo 17 ottobre, è avvisato, così come il suo successore al Napoli Rudi Garcia , che se lo troverà di fronte al Maradona il prossimo 3 ottobre per la seconda giornata del Gruppo C di Champions League.

Intanto Jude non si monta la testa ("Non è stato il mio gol più bello, ringrazio tutti, sono stato accolto molto bene. Sono un ragazzo timido, ma mi sono adattato più velocemente di quanto pensassi" ha detto nel dopo-gara) e quasi sicuramente non lo farà neppure dopo aver appreso il dato statistico che lo riguarda. Avendo trovato il gol al debutto in Liga e in Champions con il Real Madrid, infatti, Bellingham è entrato in un club esclusivo, che comprende solo alti tre giocatori della storia dei Blancos. Il primo, manco a dirlo, è Cristiano Ronaldo, che riuscì nell'impresa nel 2009 (gol al Deportivo La Coruna e allo Zurigo). Quattro anni dopo fu la volta di Isco, che impallinò Betis e Galatasaray, mentre nel 2016 toccò a Marco Asensio (Legia Varsavia e Real Sociedad), che ha lasciato Madrid in estate per accasarsi al PSG.