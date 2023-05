Real Madrid, nulla di grave per Camavinga. Ci sarà contro il City

Finalmente buone notizie in casa RealMadrid, con Camavinga che rassicura. Ci sarà. Alla luce del problema al ginocchio riscontrato nella sfida in casa contro il Getafe, gran parte dei tifosi erano pronti a scommettere l'assenza del francese mercoledì. Ma, non sarà così. Secondo quanto rivelato da Sport, il centrocampista adattato terzino da Carlo Ancelotti non avrebbe riscontrato alcun problema serio o grave, per cui dovrebbe tornare a disposizione per la sfida contro il ManchesterCity. La grande prova è avvenuta nella giornata odierna, successiva alla vittoria in campionato per 1-0, con le merengues che hanno lavorato in allenamento proprio in ottica Champions League.