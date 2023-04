Sarabia gioca City-Real in Champions: “Blancos diversi in Coppa. Haaland una bestia”

Intervistato da AS , l'attaccante del Wolverhampton Pablo Sarabia ha parlato della semifinale di Champions League che vedrà protagonista Real Madrid e Manchester City .

Il giocatore conosce bene l'ambiente madrileno essendo cresciuto nelle squadre giovanili e, allo stesso tempo, ha avuto modo di affrontare anche di recente gli inglesi in Premier League.

SFIDA - "Il Real Madrid in Champions League è un'altra storia. Vedremo cosa succederà con il City. E' una grande squadra, lo stiamo vedendo in Premier e in Europa. E con Haaland? Beh, la prima partita che ho disputato qui (al Wolverhampton ndr) l'abbiamo giocata contro il City... e lui ha segnato due gol. Abbiamo visto tutti la sua percentuale di gol. E' una bestia. Il Real Madrid dovrà contenerlo molto bene".