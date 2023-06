Stones, la Champions con il Manchester City “regala” un super bonus… all’Everton

Il trionfo in Champions del City porta un bel bottino anche per l'Everton grazie a Stones...

Nella mente di tutti i tifosi del Manchester City è ancora freschissima, e non potrebbe essere altrimenti, la vittoria della Champions League dopo la finalissima contro l'Inter dello scorso 10 giugno a Istanbul. Dopo i festeggiamenti è tempo di bilanci, anche in termini economici. Non solo per i soldi guadagnati dal club dopo il trionfo ma anche per quelli che dovranno essere dati... all'Everton per "colpa" di John Stones.