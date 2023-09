Vidal al veleno contro il Milan: “Giocano male e sanno solo correre…”

Come un fulmine a ciel sereno, Arturo Vidalsi è scagliato contro il Milan. Il centrocampista ex Inter e Juventus, ora in forza al Paranaense, ha espresso il proprio controverso parere. In particolare, il cileno ha parlato di Milan-Newcastle attaccando la squadra allenata da Stefano Pioli: "E' stata la partita peggiore nella storia della Champions League - ha esordito il calciatore senza peli sulla lingua -. Non come quella tra Porto e Shakhtar, che è stata bellissima. Quegli scemi del Milan con il Newcastle sono stati fortunati, perché sanno solo correre. E poi non capisco proprio il Newcastle: arriva quarto in campionato, ma non fa niente. Avrebbero dovuto rischiare la vita visto che era la loro prima partita, invece nulla...".