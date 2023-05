Vieri: “L’Inter ha un centrocampo davvero forte, a livello d’Europa direi”

Dopo la sorprendente vittoria dell' Inter dell'Euroderby di Champions League, i complimenti si sprecano. Chi si sarebbe mai aspettato che la squadra di Simone Inzaghi fosse in grado di indirizzare la sfida nei binari preferiti già nel primo quarto d'ora? Secondo Christian Vieri gran parte del lavoro è stato fatto dal centrocampo nerazzurro, ben costruito e di assoluto livello. Queste le parole di "Bobo" alla Bobo Tv: "L'Inter è davvero forte a centrocampo. Ne hanno 4 per tre ruoli e sottoscrivo che sono forti, forti, forti".

Continuando, l'ex attaccante ha elogiato il centrocampo dell'Inter come da livello di Champions League: "Ad oggi, quel centrocampo è ad un livello anche da giocare in Europa. Hanno una grande tecnica, bravi a tenere sempre il controllo della sfera". Ma secondo Vieri non è solo merito di Barella e co. ma anche di un reparto offensivo che ha girato alla grande: "Anche quei due davanti ieri hanno giocato bene, davvero bravi, bravi".