Genoa-Spal Coppa Italia, le probabili formazioni e dove vederla

Genoa-Spal Coppa Italia : oggi in campo le due formazioni di Serie B. Il Grifone di Blessin sfida i ferraresi del nuovo allenatore Daniele De Rossi nei sedicesimi di finale del torneo. Match in programma questa sera, martedì 18 ottobre 2022 alle 18.00.

I liguri hanno eliminato il Benevento nel turno precedente, mentre gli ospiti hanno avuto la meglio in trasferta sull’Empoli. Chi passerà il turno affronterà, agli ottavi, la Roma di José Mourinho.

Genoa e Spal non si sono mai affrontate prima in Coppa Italia. Nei 39 precedenti collezionati nelle altre competizioni, prevalgono i rossoblù con 13 successi, 17 pareggi e nove affermazioni biancazzurre

La sfida Genoa-Spal di Coppa Italia, andrà in scena questa sera, martedì 18 ottobre 2022 alle ore 18 e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Mediaset su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre).